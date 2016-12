Yello Albumplayer "Toy"

Für gefeierte Longplayer wie "Stella", "One Second" und "Flag" darf sich das Schweizer Duo bereits auf die Schulter klopfen - und jetzt legen Dieter Meier und Boris Blank mit 2016er Sound nach: Mit "Toy" präsentieren sie das inzwischen 13. Studio-Album von Yello - und unterstreichen damit einmal mehr, dass sie nicht ohne Grund zu den Pionieren der elektronischen Musik zählen.

"Toy": In verschiedenen Versionen und Formaten erhältlich

Sieben Jahre sind vergangen, seit Yello mit ihrem Album "Touch Yello" zuletzt Musik veröffentlichten. Entsprechend groß ist nun die Neugier auf neues Material der beiden "Oh Yeah"-Hit-Maker. "Toy" gibts ab jetzt digital als Stream und Download und physisch auf CD und Vinyl. Ihr habt die Wahl zwischen einer Standard- und einer Deluxe-Version, in die ihr oben im Player reinhören könnt.

Yello "Limbo"

Anfang der Achtziger revolutionierten Yello die elektronische Musik: Ihre dadaistischen Collagen, lateinamerikanischen Rhythmen, die geniale Sampling-Technik von Boris Blank und die charakteristische Stimme von Dieter Meier finden sich nun auch auf "Toy" wieder. Für die Songs "Cold Flame" und "Give You The World" holten sie sich zudem die Jazzsängerin Malia ins Studio, während auf "Kiss The Cloud" und "Lost in Motion" Musikerin Fifi Rong zu hören ist.

"Toy" voller kindlichem Humor

Den Titel "Toy" erklärt Dieter Meier wie folgt: "Unser Humor ist der von Kindern, die sämtliche Sachen genießen und es lieben rumzuspielen. Und deshalb haben wir das neue Album schlussendlich 'Toy' genannt. Das ist unsere Art Geschichten zu erzählen und kein schwarzer Humor." Auch das Artwork der Platte schließt sich an das Konzept des Kindlichen an.

Meier: "Wir tragen da so eiserne Hüte aus Küchengeräten fabriziert, haben große Antennen auf diesen Hüten drauf und warten auf intergalaktische Musik-Signale." Ob sie was empfangen haben? So oder so ist "Toy" ganz großartig geworden und ab jetzt unter anderem hier erhältlich:

Yello Album "Toy"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn