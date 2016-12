Mit "Toy" ist das bereits 13. Studioalbum von Yello erschienen, ein return to form der Paten des Electro-Pop. Mit 14 neuen Songs knüpft das Duo am Sound jener legendären Alben an, mit denen sie Anfang der Achtziger Jahre die elektronische Musik revolutionierten. Zur Feier des neuen Werks verlosen wir drei tolle "Toy"-Pakete.

Gewinnt euer Yello Fanpaket

Mit etwas Glück gehört euch bald eine von drei "Toy"-Vinyls, mit der ihr euren Plattenspieler füttern könnt. Oben drauf gibt es außerdem die Limited Deluxe Edition des Albums. Diese kommt im schönen Büchlein daher und enthält neben drei Bonustracks auch ein aufwändiges Booklet mit tollen Bildern und Grafiken von Dieter Meier und Boris Blank zum aktuellen Werk sowie Hintergrundinformationen zu den Künstlern.

Hier gehts zum Yello Gewinnspiel