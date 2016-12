"Wir sind bereit. Wir haben in Berlin den Impact der Bühne gespürt und sind schon fast süchtig danach, live aufzutreten.", erzählt Dieter Meier über die ersten Yello Liveshows 2016. Nach dem letzten ihrer vier ausverkauften Konzerte vor begeistertem Publikum verkündeten er und Boris Blank nun, dass sie 2017 weitermachen wollen.



Vom 26. bis 31. Oktober stellten Yello in der spektakulären Kulisse des Berliner Kraftwerks geradezu magisch unter Beweis, was heutzutage visuell und soundtechnisch in einer Live-Show möglich ist. Im kommenden Jahr werden Yello die Live-Experience daher in ausgewählten Ländern und Städten fortführen, so Boris Blank: "Das überwältigenden Feedback unseres tollen Publikums in Berlin gab mir das Selbstvertrauen, auch live mit Yello weiterzumachen." Wir freuen uns auf die Termine 2017!