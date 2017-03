Treibender Beat, Stimmgewalt und positive Vibes: Wenn sich Zedd & Alessia Cara zusammentun, kann nur etwas Gutes dabei herauskommen. Die amerikanische Sängerin und der deutsche DJ und Produzent präsentieren ihren gemeinsamen Song "Stay" und liefern damit ein musikalisches Highlight ab. Dazu zeigen die beiden Künstler, für die es die erste Zusammenarbeit ist, ein Lyric Video, das den frischen Sound perfekt untermalt. Die "Scars To Your Beautiful"-Sängerin und der EDM-Hitmaker kündigten "Stay" zuvor in den sozialen Netzwerken an und erklärten, wie viel Spaß ihnen die gemeinsame Arbeit am Track gemacht habe.

