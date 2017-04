Stay (official Video)

Nach Veröffentlichung ihres Lyric-Videos liefern Zedd & Alessia Cara nun auch ein offizielles Musikvideo zu Song "Stay". Regie des Inception-ähnlichen Clips führte Tim Mattia, der in der Vergangenheit unter anderem schon mit Troye Sivan, Halsey und The 1975 gearbeitet hat. Track und Video regen zum Nachdenken an, denn die Message ist klar: Bleib und nimm dir mehr Zeit für Dinge, die dir wichtig sind. Lebe den Tag, als sei es dein letzter.

Zedd & Alessia Cara leben in einer Dauerschleife

Im Video durchleben die beiden Musiker den gleichen Tag immer und immer wieder. Es scheint fast so, als würden sich ihre Wege in einer Dauerschleife immer wieder kreuzen und doch begegnen sie sich anfänglich nie wirklich. Erst im späteren Verlauf kommt die Story in Fahrt - und wird zu einer rassanten Liebesgeschichte mit lebensbedrohlichem Inhalt.

Zedd & Alessia Cara-Single "Stay"

