Get Low (Audio Video)

Nach Zedds Erfolgssingle "Stay", die er zusammen mit der kanadische Sängerin Alessia Cara aufgenommen hat, folgt nun der nächste Feature-Kracher: Für den ultra-tanzbaren Song "Get Low" holte er sich Liam Payne ins Studio. Das One Direction-Mitglied sorgt aktuell auch mit seiner ersten Solo-Single "Strip That Down feat. Quavo" für Aufsehen.

Zedd: "Es ist der urbanste Song, den ich je gemacht habe"

Zedd im Interview

Zedd kommentierte das Feature wie folgt: "Ich denke es ist eine gute Balance zwischen Liams neuen Solo-Sound und dem, wo ich mit meiner eigenen Musik hin will. Es ist genau in der Mitte. Es ist wohl der urbanste Song, den ich je gemacht habe, und er ist so ein Ohrwurm, dass ihr ihn nach einer Weile hassen werdet, weil er nicht mehr aus dem Kopf geht."

Zedd Single " Get Low feat. Liam Payne "

