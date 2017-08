Zedd & Liam Payne - Get Low (Live On Good Morning America 2017)

Zedd präsentierte in Good Morning Americas Summer Concert Series gleich mehrere seiner Songs. Zur Unterstützung sprangen ihm zwei bekannte Gesichter zur Seite: Liam Payne und Alessia Cara. Sowohl bei "Get Low" als auch "Stay" feierten und sangen die anwesenden Besucher eifrig mit. Im kurzen Interview auf der Bühne im Central Park NYC schwärmten die beiden Musiker von der Zusammenarbeit mit Zedd und auch der Musikproduzent und DJ geizte nicht mit Komplimenten. "Ich liebe es mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich liebe", so Zedd.

Thanks so much @LiamPayne & @alessiacara for performing with me at @GMA today!!!

I love u guys!!! pic.twitter.com/fq5gIJJI6M