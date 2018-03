Dein Soundtrack für den Sommer! Das neue Album “Eterno Agosto” von Alvaro Soler ist da

Der spanische Musiker Alvaro Soler ist 25 Jahre alt. Als Sohn eines Deutschen und einer Spanierin ist er in Barcelona und Tokio mehrsprachig aufgewachsen und hat schon früh angefangen, mit seinem Bruder Musik zu machen. Zusammen haben sie eine Band gegründet und auch eigene Songs geschrieben. Sein Weg führte ihn nach Deutschland, wo er auf ein Berliner Produzentenduo stieß. Spanisches Temperament trifft auf Berlins urbanen Flair – Spanischer Pop mit Latino-Einflüssen trifft auf die Moderne. Das Album “Eterno Agosto” ist etwas Besonderes geworden. Alvaro bekam dafür in seiner spanischen Heimat nicht nur den 40 Principales Award in der Kategorie “Bester Newcomer”, sondern auch den renommierten European Borders Breaker Award. Alle Instrumente wurden live eingespielt, was einen authentischen Sound erzeugt, der dynamisch und organisch daherkommt. “Eterno Agosto” wurde in Berlin, Miami, Los Angeles und Barcelona aufgenommen, was dem Ganzen den letzten Schliff verleiht.

Der weltweit mit jeder Menge Edelmetal ausgezeichnete Sommerhit “El Mismo Sol” ist dabei die Eintrittskarte zum Sound Alvaros. Nachdem die Single in Italien vier Wochen nach Veröffentlichung auf Platz 1 der Charts geklettert war, hat sie mittlerweile sensationellen 4-fach Platin-Status erreicht. Doch passend zum Text kannte die Liebe zum Song keine Ländergrenzen: Neben der #1 in den spanischen Airplay- sowie den US Latin Billboard Charts räumte der Song auch in Spanien und der Schweiz Platin ab. In Belgien, den Niederlanden und Polen hieß es Gold für “El Mismo Sol” und sogar in den lateinamerikanischen Ländern fuhr der Song Spitzenpositionen in den Charts ein. Weiteren Rückenwind bekam der Hit im August 2015 noch durch den Latino Superstar Jennifer Lopez, die den Song für sich entdeckte und die Idee eines Features entwickelte, das sie sofort zusammen mit Alavaro Soler umsetzte.

Alvaro selbst beschreibt seine Musik mit “einer entspannten Tanzbarkeit”, die auch bei seiner aktuellen Single “Sofia” voll zum Ausdruck kommt. Das Album “Eterno Agosto” wird Deutschland zum Mitsingen und –tanzen bringen. Und bei diesen Texten und den originellen, ausproduzierten Ohrwürmern hat wohl auch keiner was dagegen einen “ewigen August” lang immer weiter zu diesen mitreißenden Songs zu tanzen.

Jetzt das Album “Eterno Agosto” anhören: