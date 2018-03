Morat & Alvaro Soler “Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)”

Was haben Alvaro Soler, Morat und die Protagonisten aus „Ich – Einfach unverbesserlich 3““ gemeinsam? Sie verbreiten jede Menge gute Laune und sind allesamt schwer angesagt. Wenn der dritte Teil der Blockbuster-Reihe von Illumination Entertainment und eines der weltweit erfolgreichsten Filmfranchises überhaupt, am 6. Juli in Deutschland anläuft, erwartet die Fans neben fantastischer Animation auch wieder eine exzellente Musikauswahl. 2017 steuern Morat und Alvaro Soler einen gemeinsamen Track zum Film bei. Für „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ kollaborieren die Newcomer aus Kolumbien und der charismatische Star aus Spanien zum ersten Mal und liefern den passenden Hit zum Kinostart ab: „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ meldet innerhalb von nur einer Woche eine Million Spotify-Streams, drei Millionen Klicks auf den Clip und beeindruckende Top−10-Platzierungen in den spanischen Airplay-Charts sowie auf Shazam in Spanien und Italien. Ein echter Raketenstart für den ansteckenden Song, der mit perkussiven Akustikgitarren, strahlender Hook und einem Text über die Kraft von Freundschaft dieselbe positive Botschaft verbreitet, die auch die „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ für uns hat: Wenn man zusammenhält, wird alles gut.

Mit Hits wie „Sofia“ und „El Mismo Sol“ hat Alvaro Soler sich weltweit insgesamt 36 Gold- und Platin-Awards gesichert und seine Clips wollten online weit über 450 Millionen Menschen sehen. Der junge Musiker und Songwriter aus Barcelona, der aktuell in Berlin lebt, rückte damit sein Debüt-Album „Eterno Agosto“ mitten ins europäische Rampenlicht. Fast folgerichtig nahm Alvaro Solers Debüt die Charts im Sturm und erreichte die No.1 in Italien, der Schweiz und Polen sowie souverän auch die Top Ten in Österreich und Deutschland. Noch neuere Gesichter der Szene sind Morat, die es sich zur Mission gemacht haben, die Charts in Spanien und Lateinamerika auf den Kopf zu stellen: Nach ihrer ersten Single „Mi Nuevo Vicio“ mit Latin-Grammy-Gewinnerin Paulina Rubio, veröffentlichte das Folkpop-Quartett „Cómo Te Atreves“ und wurde dafür in Spanien mit fünffach Platin ausgezeichnet.

Nachdem die ersten beiden Teile von „Ich – Einfach unverbesserlich“ und „Minions“ 2013 und 2015 Animationsfans auf der ganzen Welt begeisterten, startet der sehnsüchtig erwartete dritte Teil mit Gru, Lucy, den legendären Minions und ihrem neuen, umwerfend komischen Gegenspieler Balthazar Bratt am 6. Juli in deutschen Kinos. Die Single „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ von Alvaro Soler und Morat ist bereits erhältlich.