Seht hier das brandneue Video zur Single “Animal” von Alvaro Soler

Alvaro Soler, 26, weiß, wie es geht. Das Sommerhit-Wunder hat 2015 mit dem Song “El Mismo Sol” allein wie auch später zusammen mit Jennifer Lopez die Sonne über ganz Europa scheinen lassen. Mit der zweiten Singleauskopplung “Sofía” sorgte er dann ein Jahr später für verliebtes Summer-Feeling. Das Ergebnis war ein weiterer internationaler Super-Hit. Auch das Debüt-Album „Eterno Agosto“, dessen Texte komplett aus Alvaros eigener Feder stammen und das live eingespielte Einflüsse aus aller Welt fusioniert, entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Tonträger des Jahres 2016.

Bis zum Ende des vergangenen Jahres hat Alvaro Soler weltweit 36 Gold & Platinawards für seine ersten beiden Singles und sein Album abgeräumt. Im Netz kann er sich über knapp 200 Mio. Streams freuen, wobei alleine Sofia über 90 Millionen Mal gestreamt wurde. Ganz abgesehen von YouTube und VEVO wo das Video für „Sofia“ auf der ganzen Welt über 274 Millionen Mal angeklickt wurde. Insgesamt haben seine Videos mehr als 450 Millionen Klicks bekommen. Auf Shazam erreichte „Sofia“ Platz 8 im Bereich Pop der World Shazam Charts.

Die neue Single aus dem Erfolgsalbum „Eterno Agosto“ heißt „Animal“ und folgt der musikalischen Linie. Der Song ist aber – wie der Name schon vermuten lässt – der Wildeste auf dem Album. „Animal“ ist eine temperamentvolle Uptempo-Nummer mit mächtigem Chorus und einem packenden Bläser-Motiv. Natürlich ist die Nummer auch wieder mit einem lockeren südamerikanischen Dance-Groove und einem treibenden Percussion-Teppich unterlegt. Vor dem inneren Auge entsteht so das fröhliche Bild einer mitreißenden Beachparty in der Nacht.

Seht hier das Video zu “Animal”: