Superstar-Upgrade für den Sommerhit des Jahres!

„You have to hear this song – I’m travelling through Europe, and you can’t escape this track!“

Das ist der Inhalt eines Anrufs, den Jennifer Lopez kürzlich von einem guten Freund erhielt. Er hatte „El Mismo Sol“ von Alvaro Soler im Radio gehört und dabei sofort an die vielleicht berühmteste Latina der Welt gedacht. Jennifer Lopez, die weltweit mehr als 80 Millionen Platten verkauft hat und im Mai vergangenen Jahres bei den Billboard Music Awards mit dem „Icon Award“ geehrt wurde, war sofort begeistert, und entwickelte die Idee eines Features, das nach wenigen Anrufen auch prompt umgesetzt wurde. Genau diese Energie spürt man auch, wenn die beiden Vollblutmusiker gemeinsam loslegen: Der Hit, der seit Wochen Radiorotationen in ganz Europa knackt und in mehreren Ländern die Spitzenpositionen der offiziellen Single-Charts besetzt, wird durch die lateinamerikanische Kollaboration mit Jennifer Lopez jetzt noch explosiver.

»Von Osten nach Westen, unter der gleichen Sonne« – „El Mismo Sol“ vereint in einem Track, wofür Alvaro Soler steht: mitreißende, gut gelaunte Songs, die positiv und multinational sind – Musik, die einfach Spaß macht. Sicher alles Gründe, warum auch der in Andalusien gedrehte Clip zu „El Mismo Sol“ bereits über 30 Millionen Klicks gesammelt hat. Das Album „Eterno Agosto“, dessen Texte komplett aus Alvaros eigener Feder stammen und das live eingespielte Einflüsse aus aller Welt fusioniert, erscheint noch diesen Sommer und hat nicht nur das Ziel, Barcelona und Berlin zum Tanzen zu bringen, sondern Paris, Stockholm, Rom und Amsterdam gleich mit. Den Beweis tritt Alvaro Soler im kommenden Oktober an, wenn er mit seiner Band live in Europa unterwegs ist.

Ab sofort überall erhältlich!