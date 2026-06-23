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“Aquatastisch”: Dizzy Disco liefert den perfekten Start in den Tag

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03.07.2026
Mit “Aquatastisch” veröffentlicht Dizzy Disco eine neue Single voller Energie, Optimismus und sommerlicher Vibes. Der glitzernde Discodelfin nimmt kleine und große Meeresfans mit in eine fröhliche Unterwasserwelt, in der der Tag schon am Morgen mit guter Laune beginnt.

Zwischen funkelnden Wassertropfen, springenden Delfinen und einem gut gelaunten Ozeanorchester entsteht ein eingängiger Popsong, der sofort Lust auf Bewegung macht. Mit modernen Beats, sommerlichen Sounds und jeder Menge Meeresgefühl feiert Dizzy Disco  die kleinen Momente, in denen einfach alles zusammenpasst. Genau dieses besondere Gefühl steckt auch im Titel: nicht nur fantastisch, sondern eben “Aquatastisch”. Dabei verbindet Dizzy Disco  auch diesmal eine eingängige Melodie mit ganz viel positiver Energie und einer großen Portion Lebensfreude. So entsteht ein Ohrwurm, der Kinder zum Mitsingen und Mittanzen animiert und gleichzeitig die Leichtigkeit eines perfekten Starts in den Tag einfängt.

Aquatastisch” ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und bringt frischen Schwung, gute Laune und jede Menge Unterwasser-Disco in den Familienalltag. 
Mit der Veröffentlichung von “Aquatastisch” startet gleichzeitig auch die Preorder für das gleichnamige neue Album von Dizzy Disco , das am 18. September 2026 erscheinen wird. Kleine und große Meeresfans dürfen sich auf viele neue Songs voller positiver Energie, eingängiger Melodien und jeder Menge Unterwasser-Abenteuer freuen. Nach dem erfolgreichen Debütalbum “Aqua Party” nimmt Dizzy Disco  ihren Schwarm erneut mit auf eine musikalische Reise durch die Weltmeere – natürlich mit ganz viel Dance-opamin, Vitamin Sea und aquatastischen Ohrwürmern im Gepäck. 

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