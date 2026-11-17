Bevor Hummel Bommel
ins Land der Träume fliegt, dürfen einige Dingenicht fehlen: ein warmer Honigtee, eine Gutenachtgeschichte und natürlich ein liebevoller Gute-Nacht-Kuss. Doch auch das Warten will gelernt sein! Als Bommel gemeinsam mit ihren Eltern auf Oma Hummel wartet, entdeckt sie, wie schön die Zeit sein kann, wenn man sie bewusst nutzt. Und wenn der Winter Einzug hält, gibt es für die kleine Hummel und ihre Freunde jede Menge zu erleben – vom Schneemannbauen bis zum Schlittenfahren.
Die liebevoll inszenierten Hörspiele basieren auf den beliebten Kinderbüchern von Britta Sabbag und Maite Kelly. Die beiden Autorinnen sind auch selbst zu hören: Maite Kelly spricht Mama Hummel und Britta Sabbag übernimmt die Rolle von Marie Marienkäfer. Als besonderes Extra enthält die Zusammenstellung außerdem Songs von Maite Kelly.