“Einschlafen mit Hummel Bommel” während der ruhigen Minuten vorm Schlafengehen. Mithilfe der drei liebevollen Geschichten begleitet die kleine Hummel Bommel kleine Hörerinnen und Hörer in der neuen Hörspiel-Compilationwährend der ruhigen Minuten vorm Schlafengehen.

Bevor Hummel Bommel ins Land der Träume fliegt, dürfen einige Dingenicht fehlen: ein warmer Honigtee, eine Gutenachtgeschichte und natürlich ein liebevoller Gute-Nacht-Kuss. Doch auch das Warten will gelernt sein! Als Bommel gemeinsam mit ihren Eltern auf Oma Hummel wartet, entdeckt sie, wie schön die Zeit sein kann, wenn man sie bewusst nutzt. Und wenn der Winter Einzug hält, gibt es für die kleine Hummel und ihre Freunde jede Menge zu erleben – vom Schneemannbauen bis zum Schlittenfahren.

Die liebevoll inszenierten Hörspiele basieren auf den beliebten Kinderbüchern von Britta Sabbag und Maite Kelly. Die beiden Autorinnen sind auch selbst zu hören: Maite Kelly spricht Mama Hummel und Britta Sabbag übernimmt die Rolle von Marie Marienkäfer. Als besonderes Extra enthält die Zusammenstellung außerdem Songs von Maite Kelly.

“Einschlafen mit Hummel Bommel” begleitet Familien mit vertrauten Geschichten durch gemütliche Hörspielmomente. begleitet Familien mit vertrauten Geschichten durch gemütliche Hörspielmomente.