JULI veröffentlichen „Ein neuer Tag“ erstmalig als hochwertige Colored 1LP Edition

Julis Erfolgsalbum „Ein neuer Tag“ erscheint erstmalig als hochwertige Colored 1LP Edition und bringt einen der prägenden Meilensteine der deutschsprachigen Popmusik als besondere Sammlerausgabe auf Vinyl zurück. Mit ihrem zweiten Studioalbum knüpften Juli 2006 nahtlos an den Erfolg ihres Debüts an und erreichten erstmals Platz 1 der deutschen Albumcharts. Songs wie „Dieses Leben“, „Wir beide“, „Zerrissen“ und der Titelsong vereinen eingängige Melodien, kraftvolle Gitarren und die unverwechselbare Stimme von Eva Briegel zu einem zeitlosen Sound zwischen Aufbruch, Emotion und Hoffnung.





Die Colored 1LP Edition verleiht diesem modernen Klassiker einen besonderen Sammlerwert und macht das Album zu einer Bereicherung für jede Plattensammlung. Ob als nostalgische Reise zurück in die 2000er oder als Wiederentdeckung eines der prägendsten deutschsprachigen Pop-Alben seiner Zeit, „Ein neuer Tag“ begeistert bis heute mit seiner unverwechselbaren Atmosphäre und musikalischen Qualität.

Sichere dir jetzt die Colored 1LP Edition und erlebe ein Album neu, das eine ganze Generation begleitet hat.



