Ken Carson Announces New Album “XPERIMENT”





Auch abseits der Bühne baut Ken seine kulturelle Präsenz mit ausverkauften Tourneen und Fashion-Kollaborationen weiter aus. Zu den Highlights zählen seine ausverkaufte “WTF”-Headline-Tour durch Europa und UK, Playboi Cartis landesweite “Antagonist 2.0 Tour” sowie Kollaborationen mit Affliction, SKIMS x Cactus Plant Flea Market und Jesse Jo Starks Deadly Doll Line. KEN CARSON KÜNDIGT SEIN MIT SPANNUNG ERWARTETES NEUES ALBUM XPERIMENT AN, ERSCHEINT AM 3. JULI - HIER VORBESTELLEN Auch abseits der Bühne baut Ken seine kulturelle Präsenz mit ausverkauften Tourneen und Fashion-Kollaborationen weiter aus. Zu den Highlights zählen seine ausverkaufte “WTF”-Headline-Tour durch Europa und UK, Playboi Cartis landesweite “Antagonist 2.0 Tour” sowie Kollaborationen mit Affliction, SKIMS x Cactus Plant Flea Market und Jesse Jo Starks Deadly Doll Line.

Als Nächstes setzt Ken seinen Festival-Sommer mit Auftritten beim Roskilde Festival in Dänemark, dem Splash! Festival in Deutschland, Openair Frauenfeld in der Schweiz, Clout Festival in Polen und Frequency Festival in Österreich fort. Weitere Musik und Live-Termine werden in Kürze erwartet.



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