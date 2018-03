Jazz an die Wand

Hier sieht man mal den Wald vor Bäumen: das atmosphärische Design des Snarky-Puppy-Albums “Sylva” gehört zu den aktuellen Albumcovers mit Wiedererkennungswert. Es stammt von der Londoner Agentur MinaLima, bestehend aus den Grafikern Miraphora Mina und Eduardo Lima. Neben ziemlich coolen Namen haben die beiden auch gehörig Talent, was ihnen Design-Aufträge für Film und TV (u.a. die “Harry Potter”-Serie und “The Imitation Game”), die Kosmetikfirma Lush Cosmetics und eine populäre Kinderbuchedition des Verlegers Harper Collins einbrachte.

Auf die Band Snarky Puppy brachte Miraphora Mina ihr Sohn Luca, ein Hobby-Schlagzeuger. Der steckte seine Mutter mit seiner Begeisterung an, sie kontaktierte die Band und fragte, ob diese an gutem Design interessiert wären. So kam eins zum anderen. Für alle Snarky-Puppy- und Design-Fans verlosen wir diese Woche fünf großformatige (A1) und auf hochwertigem Papier gedruckte Poster mit dem “Sylva”-Covermotiv. Wer noch Platz an der Wand hat, sollte sich das nicht entgehen lassen.