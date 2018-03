Live-Phänomen kommt nach Deutschland

Das soll den Jungs von Snarky Puppy mal einer nachmachen: Mit exzes­sivem Touring durch Europa und den Rest der Welt brachten sie es in den letzten beiden Jahren auf knapp 500 Konzerte. Im Oktober sind sie nun auch wieder in Deutschland zu sehen und hören. Dabei allerdings nicht wie auf dem aktuellem Album “” mit dem Metropole Orkest sondern in der reinen Bandbesetzung. Man darf sich auf ein paar heiße Jazz-Funk-Abende freuen. Für die Fans des aktuellen Albums feiert diese Woche die Videoauskopplung zum Track “” bei uns Premiere, ein weitere hypnotisch-groovende Snarky-Puppy-Perle mit Überlänge, die allerdings keine Sekunde zu lang ist.