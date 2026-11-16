Musik, die das Jungsein feiert, Zuflucht vor dem Erwachsenwerden bietet und zum Loslassen einlädt: genau das spiegelt die neue EP „Poppelvej“ von Søren Torpegaard Lund wider. Mit vier Liedern führt uns „Poppelvej“ (dt. „Pappelweg“) an den Ort, an dem der dänische Sänger aufgewachsen ist, und gibt Einblick in eine wilde Jugend, an der man so lange wie möglich festhalten möchte.

Nach seinem starken Auftritt beim Eurovision Song Contest 2026 etablierte sich Søren international als einer der spannendsten neuen Popkünstler Dänemarks. „Før Vi Går Hjem“, den Song den er beim Eurovision Song Contest präsentierte, brach in Dänemark einen Streamingrekord und zählt mit über 19 Millionen Streams zu den erfolgreichsten dänischen ESC-Songs der vergangenen Jahre. Das unterstreicht Søren Torpegaard Lunds außergewöhnliches Gespür für modernen Pop: emotional, atmosphärisch und zeitlos.

Den Auftakt in die EP macht sein ESC Song „Før Vi Går Hjem“. Das Lied handelt von einer jungen Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist und nach der man sich dennoch sehnt. Darauf folgt „Festen Stopper Aldrig“, eine Hommage an lange Partynächte, volle Tanzflächen und das Leben im Augenblick.

Der titelgebende Song „Poppelvej“ schlägt einen anderen Ton an. Er handelt davon, erwachsen zu werden und dabei zu erkennen, dass man auf dem Weg dorthin vergessen hat, auf sein jüngeres Ich aufzupassen. Schimmernde Synthesizer, cineastischen Klangflächen und moderner skandinavischer Pop unterstreichen die Gefühle, die sich durch die Liedtexte ziehen: Freiheit, Tatendrang und die die Intensität, mit der man als junger Mensch die Welt erlebt.

Den Abschluss bildet „Det vi virkelig mener“, ein Song, den Søren seiner verstorbenen Großmutter widmet. Verletzlich singt er über den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren, Personen, in denen man sich selbst sieht und darüber, wie schnell die gemeinsame Zeit vergeht. Ruhige Gitarrenklänge leiten das Lied ein und unterstreichen Sørens einzigartige Stimme.

Somit ist Klar, die „Poppelvej“ EP ist eine Hymne an die Jugend – an ihre grenzenlose Freiheit, ihre großen Gefühle und den unvermeidlichen Weg ins Erwachsenwerden.