Fünf Jahre Warten haben ein Ende: The Pretty Reckless melden sich mit neuem Album „Dear God“ zurück

Fünf Jahre lang war es ruhig um Taylor Momsen und ihre Bandkollegen. Seit dem Erfolg von Death by Rock and Roll im Jahr 2021 haben die Fans auf ein Lebenszeichen gewartet – und das ist ab sofort da. Das lang ersehnte fünfte Studioalbum „ Dear God “ von The Pretty Reckless ist frisch erschienen und steht ab sofort auf allen Streaming-Plattformen für dich bereit. Also: Kopfhörer auf, Lautstärke auf Anschlag – ab heute gibt es keine Ausreden mehr. Es ist ein Werk, das tiefer blickt, härter trifft und emotional ungeschönter ist als alles, was die Band bisher gemacht hat.







Zwischen Himmel und Hölle: Die Inspiration hinter „Dear God“

Dear God “ ist kein leicht verdauliches Album. Taylor Momsen, Ben Phillips, Mark Damon und Jamie Perkins haben die letzten Jahre genutzt, um ein extrem intensives, fast schon kathartisches Werk zu erschaffen. Inhaltlich setzt sich die Band mit den ganz dunklen Ecken der menschlichen Psyche auseinander – von Depressionen und Verlust bis hin zur verzweifelten Suche nach einem Funken Hoffnung, wenn eigentlich alles um einen herum zusammenbricht.

Diese emotionale Wucht spürt man besonders im Titeltrack. Der Song fühlt sich an wie pure Verzweiflung, die in Musik gegossen wurde. Es geht um diese Momente, in denen das Leben so brutal wird, dass man sich wie außerhalb des eigenen Körpers fühlt und anfängt, irgendetwas anzuflehen, das größer ist als man selbst. Für die Band ist dieser düstere Raum zwischen Himmel und Hölle keine bloße Metapher, sondern ein realer Ort, an dem man in den schwersten Zeiten tatsächlich feststeckt.

Zurück zum rohen Grunge: So klingt die neue Platte

Das Album umfasst insgesamt 14 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von knapp 50 Minuten. Die Songs sind als zusammenhängendes, intensives Erlebnis konzipiert und zeichnen sich durch ein ganz besonderes Klangbild aus:

Der Sound: Eine dreckige, energiegeladene Fusion aus modernem Hard Rock und Post-Grunge. Die Band besinnt sich auf ihre Wurzeln, geht aber gleichzeitig einen großen Schritt weiter.





Die Atmosphäre: Die Platte wird von dreiteiligen akustischen Fragmenten („Life Evermore“) eingerahmt, was dem Ganzen eine fast schon filmische Struktur verleiht. Jetzt, wo wir die Songs nach dem Release endlich auf Vinyl abspielen können, kommt dieses Feeling erst recht so richtig zur Geltung.





Der erste Hit: Dass diese Mischung einschlägt, bewies bereits die epische Lead-Single „For I Am Death“ – sie brachte der Band ihren mittlerweile achten Nummer−1-Hit in den US-Mainstream-Rock-Charts ein.





Echte Studio-Momente: Neben schweren, düsteren Riffs und wuchtigen Drums lebt das Album von intimen, ungefilterten Momenten. Wer genau hinhört, erwischt Taylor Momsen am Ende von „About You“ sogar bei einem kurzen, ungestellten Lacher. Ein schöner Beweis dafür, wie organisch die Aufnahmen unter der Regie von Produzent Jonathan Wyman geblieben sind.





Die Bandbreite: Die Songs reichen von fiebrigen Hardrock-Grooves bis hin zu atmosphärischen, über sechs Minuten langen Epen. Es ist das bisher reifste Werk, das die Band je veröffentlicht hat.

Vom Studio direkt auf die Bühne: The Pretty Reckless bringen den neuen Sound nach Deutschland

Wer die 14 neuen Tracks ab heute auf Dauerschleife streamt oder auf CD laufen hat, merkt schnell: Diese Songs gehören eigentlich nicht nur auf die Playlist, sondern vor allem auf die Bühne. Ein so intensives Album gehört schließlich live zelebriert. The Pretty Reckless bringen das neue Material noch Ende dieses Jahres nach Europa. Bei den ausgewählten Club-Shows haben deutsche Fans an zwei Terminen die Chance, die ungefilterte Energie der Band hautnah zu spüren. Am 18. November 2026 macht die Band Halt in Berlin im Huxley’s Neue Welt, bevor es am 21. November 2026 nach Köln ins Carlswerk Victoria geht.

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