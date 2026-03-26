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Victoria Nadine veröffentlicht ihre neue Single “Bruised”

Victoria Nadine
25.03.2026
Mit “Bruised” veröffentlicht die aus Norwegen stammende Victoria Nadine ihre neue Single und eröffnet das nächste Kapitel. “Bruised” ist ein lang erwarteter Fan-Favorit, den sie vor fünf Jahren in einer entscheidenden Phase ihres Lebens geschrieben hat. Der Track beginnt mit intimen Klavierklängen und steigert sich zu einem kraftvollen Pop-Refrain, der ihre unverfälschte Verletzlichkeit und ihre beeindruckende stimmliche Stärke einfängt. „Bruised“ ist ein sehr persönlicher Song, an dem sie jahrelang gearbeitet hat, und stellt für Victoria eine ganz besondere Veröffentlichung dar – ein emotionaler Moment, in dem sich der Kreis schließt, und einer ihrer bisher am meisten erwarteten Songs.  



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