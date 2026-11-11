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2hollis veröffentlicht neues Album „Pirouette“

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11.11.2026
Mit „Pirouette“ veröffentlicht 2hollis am 11. November sein neues Album. Es markiert das nächste Kapitel in seiner künstlerischen Entwicklung. Die bereits erschienenen Songs „Hurt“ und „Sex“ geben einen ersten Einblick in die Klangwelt des Albums, in der 2hollis experimentelle elektronische Produktion mit emotionalem Pop-Songwriting verbindet. Auf „Pirouette“ zeigt er außerdem eine romantischere und ausdrucksstärkere Seite von sich.
Das Cover wurde vom japanischen Künstler Yoshitaka Amano von Hand gezeichnet.

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Pirouette
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