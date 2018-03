Neu bei Universal Musik: Mash-Up-Guru, DJ und Produzent 3LAU mit Single “How You Love Me”

Justin Blau; herzlich willkommen 3LAU! Der in der Dance-Szene schon lange geschätzte Mash-Up-Guru 3LAU (gesprochen BLAU) wagt einen großen Schritt und releast nun erstmals komplett selbst produzierte Musik. Obwohl der sympathische US–Amerikaner gerade einmal 23 Jahre jung ist, war es bis zum ersten eigenen Track “How You Love Me” ein weiter Weg. Herzlich willkommen,; herzlich willkommen! Der in der Dance-Szene schon lange geschätzte Mash-Up-Guru 3LAU (gesprochen BLAU) wagt einen großen Schritt und releast nun erstmals komplett selbst produzierte Musik. Obwohl der sympathische US–Amerikaner gerade einmal 23 Jahre jung ist, war es bis zum ersten eigenen Track “ein weiter Weg.

3LAUs erste musikalische Einflüsse: Sigur Ros und Radiohead

Justin Blau war bereits im Alter von fünf Jahren musikbegeistert und lernte Instrumente wie Piano, Gitarre und Schlagzeug. Es folgte der erste Kontakt zu elektronischer Musik und schließlich sein DJ–Debut im Jahr 2011. 3LAU präsentierte eigene Bootlegs der Tracks “Girls Who Save The World” und “All Night Long” – zwei Songs die ihm erstmals breite Aufmerksamkeit schenkten.

Melodische Dance-Tracks und der gezielte Einsatz von Samples: Das Erfolgsrezept des Mash-Up-Gurus

3LAU hatte schon immer das Ziel, Schönheit, Melodie und Emotionen in tanzbarer Musik zu vereinen. Bekannt wurde er letztendlich aber vor allem durch seine Mash-Ups, Remixes und DJ–Sets. Hier vereint er harmonische Klänge und den gezielten Einsatz von Vocals. Damit stürmte er schon die Spitze der Beatport- und Hype-Machine-Charts.

3LAU wird vom Mash-Up-Guru zum Big-Room-House-Produzenten

Nun beginnt ein neues Kapitel für den Produzenten: Mit seinem Debüt “How You Love Me” feat. Bright Lights präsentiert er nun starke, melodische Dance-Musik mit emotionalen Vocals von Heather Bright. “How Do You Love Me” ist ab jetzt erhältlich, aber erst der Anfang, denn der einstige Mash-Up-Guru wird allmählich zum gefragten Big-Room-House-Produzenten. Weitere Infos verraten wir euch in Kürze.