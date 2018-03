Das Video-Game “No Man’s Sky” mit dem Soundtrack von 65daysofstatic

Electro-Rock und spannende, actionreiche Crafting-Games. Genau deswegen wurde das Video-Spiel “No Man’s Sky” mit dem Sound der Band 65daysofstatic unterlegt. Die vier erfahrenen Musiker veröffentlichten mit “ Kaum etwas passt besser zusammen, als harter, progressiverund spannende, actionreiche. Genau deswegen wurde das” mit dem Sound der Bandunterlegt. Die vier erfahrenen Musiker veröffentlichten mit “ No Man’s Sky: Music for an Infinite Universe ” jetzt Musik, die das Blut in den Adern gefrieren lässt, während ihr als Gamer erst ein Raumschiff baut, um dann durch ferne Galaxien zu reisen. Dort gilt es dann Zombies zu bekämpfen und weitere unbekannte Planeten aufzuspüren.

65daysofstatic als perfekter Begleiter durch die Galaxien von “No Man’s Sky”

Mit hartem, gitarrenlastigen Instrumental-Rock sind die vier britischen Postrocker bekannt geworden. Nach ihrem erfolgreichen sechsten Album “Wild-Light” im Jahr 2013 voller apokalyptischem Sound, liefern sie nun erneut elektronische Exstase und altertümliche Klänge jenseits des Mainstreams. Auch für den Soundtrack von “No Man’s Sky” haben die britschen Electro-Rocker ein sympathisch-chaotisches Musikkunstwerk geschaffen, dass schwer in eine Schublade zu packen ist. Und das ist auch gut so, denn 65daysofstatic stehen für anspruchsvollen Postrock mit Intensität.

Aus dem Weltraum in den Konzerthimmel: 65daysofstatic auf Tour

Diese intensive Musik ist als Begleiter für das Video-Spiel perfekt: “No Man’s Sky” ist ab dem 10. August 2016 für den Computer zu haben. Um aus der virtuellen Sience-Fiction-Welt von “No Man’s Sky” zu entkommen, bieten wir mit den Konzerten von 65daysofstatic die perfekte Flucht. Ihr könnt die vier Rocker in Deutschland und Österreich erleben und euch musikalisch den Kopf waschen lassen. Sicherlich, um danach wieder voller Energie in das den Himmel ferner Galaxien zu starten.

Konzerte von 65daysofstatic 2016

06. November 2016 München Kranhalle

07. November 2016 AWien WUK

09. November 2016 Berlin Columbia-Theater

10. November 2016 Hamburg Übel & Gefährlich

65daysofstatic Album “No Man’s Sky: Music for an Infinite Universe”

