6lack veröffentlicht neue Single & kündigt neues Album „Love is the New Gangsta“ an.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete US Rapper und Sänger 6lack leitet mit seinem neuen Album „Love is the New Gangsta“ seine bisher persönlichste Ära ein. Ein Projekt, das auf Selbstfindung, Heilung und radikaler Ehrlichkeit basiert.

Für 6LACK wird Liebe zum ultimativen Statement: Wachstum statt Ego, Mitgefühl statt Stolz und Ehrlichkeit statt emotionaler Rüstung. Es ist eine Vision von Liebe, die weit über Romantik hinausgeht und Freundschaft, Gemeinschaft, Selbstliebe und die universelle Verbindung berührt, die uns alle verbindet.

Klanglich geht das Album über die Alternative-R&B-Landschaften hinaus, die seinen Sound ursprünglich geprägt haben. Einen kleinen Vorgeschmack liefert seine neue Single „Bird Flu“, die ab sofort verfügbar ist.

Mit diesem neuen Kapitel kehrt 6LACK nicht nur zur Musik zurück, sondern lädt die Zuhörer ein, gemeinsam mit ihm zu wachsen und zu lernen. Das Album erscheint am 22. Mai.