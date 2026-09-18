Agnes Obel über The Meaning of Flowers

Agnes Obel die Erfahrungen von Schwangerschaft, Mutterschaft und neuen Anfängen. Im Gespräch mit grains erzählt die dänischstämmige, in Berlin lebende Musikerin, wie sich das ursprüngliche Konzept des Albums während der Pandemie veränderte und welche Rolle Literatur, Philosophie und Natur dabei spielten. Mit The Meaning of Flowers verarbeitetdie Erfahrungen von Schwangerschaft, Mutterschaft und neuen Anfängen. Im Gespräch miterzählt die dänischstämmige, in Berlin lebende Musikerin, wie sich das ursprüngliche Konzept des Albums während der Pandemie veränderte und welche Rolle Literatur, Philosophie und Natur dabei spielten.

Inspiration fand Obel unter anderem in den Schriften von Emanuele Coccia, Hannah Arendt und der sumerischen Dichterin Enheduanna. Ihre Ideen über Geburt, Metamorphose und die Verbindung allen Lebens flossen in die Musik und Texte des Albums ein.