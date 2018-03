Dancehall, Reggae und EDM: Wir heißen Alfons mit seinem Party-Song “Ganjaman” herzlich willkommen

Viel ist über den schwedischen Musiker Alfons noch nicht bekannt. Fakt ist aber: Sein Song “Ganjaman” bringt so ziemlich jede Party in Schwung, füllt den Dancefloor und bringt die Leute zum Ausrasten. Mit Dancehall-Anleihen, ein wenig Reggae und einem Schuss EDM kommt sein Track mit gewaltigem Ohrwurm-Potential. Überzeugt euch selbst und schaut euch jetzt das Video an.

“Ganjaman”: Bereits über eine Million Video-Views