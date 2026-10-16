ALRŪNA öffnet mit „Sagaland“ die Tür zu einer Welt voller Sagen

Annie Hoyer, bislang als Annie Hurdy Gurdy bekannt, startet als ALRŪNA ein neues musikalisches Kapitel. Mit der seit dem 25. September erhältlichen Single „Sagaland“ gibt die Sängerin und Multiinstrumentalistin einen ersten Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges Album, das im Februar 2027 erscheinen soll.

Ihr Sound verbindet Ethno-Folk mit mittelalterlichen Instrumenten, modernen Hooks und cineastischen Arrangements. Drehleier, Nyckelharpa und stellenweise althochdeutsche Texte lassen alte Geschichten und Bräuche in einem zeitgemäßen Klang lebendig werden. Entwickelt wurde das Album gemeinsam mit Malte Hoyer, Hannes Braun und Hardy Krech.