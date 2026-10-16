ALRŪNA | News | ALRŪNA öffnet mit „Sagaland“ die Tür zu einer Welt voller Sagen

ALRŪNA
HomeHomeNewsNewsMusikMusik

ALRŪNA öffnet mit „Sagaland“ die Tür zu einer Welt voller Sagen

Cover-Deluxe Hardcover Edition-ALRUNA-Sagaland-2000x2000px (1).jpg
16.10.2026
Annie Hoyer, bislang als Annie Hurdy Gurdy bekannt, startet als ALRŪNA ein neues musikalisches Kapitel. Mit der seit dem 25. September erhältlichen Single „Sagaland“ gibt die Sängerin und Multiinstrumentalistin einen ersten Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges Album, das im Februar 2027 erscheinen soll.
Ihr Sound verbindet Ethno-Folk mit mittelalterlichen Instrumenten, modernen Hooks und cineastischen Arrangements. Drehleier, Nyckelharpa und stellenweise althochdeutsche Texte lassen alte Geschichten und Bräuche in einem zeitgemäßen Klang lebendig werden. Entwickelt wurde das Album gemeinsam mit Malte Hoyer, Hannes Braun und Hardy Krech.
Mehr über ALRŪNA, die Single und das kommende Album gibt es auf der offiziellen Website.

Weitere Musik von ALRŪNA

Digital2026
Sagaland (Single)
Start
ALRŪNA
News
ALRŪNA öffnet mit „Sagaland“ die Tür zu einer Welt voller Sagen
Mehr von ALRŪNA
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür GeschäftspartnerBarrierefreiheit Statement