Andris Nelsons und die Wiener Philharmoniker machen den Auftakt zu ihrem neuen Mahler-Symphonien-Zyklus

Nelsons und die Wiener Philharmoniker legen eine Gesamteinspielung

der Symphonien Mahlers vor

Die Fünfte mit ihrem lyrischen Adagietto erscheint vorab am 1. Mai 2026

»Das berühmte Adagietto geht unter die Haut«

BR Klassik über die Aufnahme von Mahlers Symphonie Nr. 5

Der komplette Zyklus kommt am 23. Oktober heraus

Nach seinem gefeierten Schostakowitsch-Zyklus mit dem Boston Symphony Orchestra – einem monumentalen Projekt, das jüngst mit dem fünften GRAMMY® Award ausgezeichnet wurde – und dem soeben erschienenen Mendelssohn-Zyklus mit dem Gewandhausorchester widmet sich Andris Nelsons nun Gustav Mahler. Gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern – Mahlers eigenem Orchester – hat er alle zehn Symphonien des Komponisten eingespielt. Vorab veröffentlicht Deutsche Grammophon bereits am 1. Mai 2026 die Symphonie Nr. 5 digital und als Doppel-LP. Das berühmte Adagietto ist ab dem 3. April als Stream und Download erhältlich.

Mahlers erste rein instrumentale Symphonie seit der Ersten, die Nr. 5 in cis-Moll, entstand 1901 und 1902 – den Jahren, in denen der Komponist eine schwere gesundheitliche Krise durchlitt, aber auch Alma Schindler kennenlernte und heiratete. Diese Gegensätze spiegeln sich im dramaturgischen Bogen des Werks. Auf den Trauermarsch zu Beginn folgen ein »stürmisch bewegt« überschriebener zweiter Satz und die überschwängliche Freude des tänzerischen Scherzos. Der vierte Satz gehört zu Mahlers bekanntesten Stücken – das innige und zarte Adagietto für Soloharfe und Streicher, das als ein Liebesbrief an seine junge Frau gilt. Das Rondo-Finale schließt in strahlendem D-Dur.

Die Aufnahme entstand bei den Salzburger Festspielen 2022. In seiner Kritik hob BR Klassik den »fantastisch warmen« Klang der Hörner hervor – »eines der Markenzeichen der Wiener Philharmoniker. In diesem Satz schüttelt Mahler alles bunt durcheinander – Freude und Schmerz, Volksmusik und Kontrapunkt, Dur und Moll. Hier ist der aus dem Moment reagierende Gefühlsmusiker Nelsons voll in seinem musikantischen Element. Und beweist auch seine technische Meisterschaft.«

Andris Nelsons und die Wiener Philharmoniker verbindet seit über 15 Jahren eine enge künstlerische Zusammenarbeit. Mit dem Orchester hat er bereits einen Beethoven-Zyklus für Deutsche Grammophon eingespielt und vielbeachtete Aufführungen der Symphonien Mahlers gegeben. Die neue Box enthält ausschließlich Livemitschnitte aus den Jahren 2018 bis 2026. Sie bringt Nelsons’ tiefes Verständnis dieses Repertoires mit dem legendären Klang eines Orchesters zusammen, das eine lange Geschichte mit der Musik Mahlers teilt – entstanden ist ein Projekt, das zu den bedeutendsten Mahler-Einspielungen unserer Zeit zählen dürfte.

Gustav Mahler – The Symphonies erscheint am 23. Oktober digital und als 14-CD-Set. Neben den Wiener Philharmonikern und Andris Nelsons sind namhafte Solist:innen zu hören: die Sopranistinnen Lucy Crowe, Ying Fang, Christiane Karg, Sarah Wegener und Jacquelyn Wagner, Mezzosopranistin Ekaterina Gubanova, die Altistinnen Wiebke Lehmkuhl und Tamara Mumford, Tenor Benjamin Bruns, Bariton Michael Nagy und Bass Tareq Nazmi. Die Chorpartien in den Symphonien Nr. 2, 3 und 8 übernehmen der Chor des Bayerischen Rundfunks, der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und die Wiener Sängerknaben.

Nelsons selbst beschreibt, was ihn an Mahlers Musik fasziniert: »Sie richtet sich an das Universum, kann aber auch mit jedem Zuhörer eine ganz intime Verbindung aufbauen. So entsteht eine beinah mystische, vertrauensvolle Gemeinschaft zwischen dir, dem Komponisten und der Musik, eine Geste, die über Zeit und Ort hinweg direkt die Seele berührt.«