Ein bedeutender Meilenstein: Andris Nelsons und die Wiener Philharmoniker präsentieren ihre Gesamteinspielung Mahler: The Symphonies

Die Einspielung aller zehn Symphonien ist am 23. Oktober 2026 digital und als 12-CD-Box erschienen

Sämtliche Aufnahmen entstanden live zwischen 2018 und 2026

Mit renommierten Solist:innen und drei Chorensembles in den Symphonien Nr. 2, 3 und 8

„Die Musik von Gustav Mahler gehört zur DNA der Wiener Philharmoniker.“

- Prof. Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker.





Deutsche Grammophon veröffentlichte am 23. Oktober 2026 die 12-CD-Box Mahler: The Symphonies mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Andris Nelsons. Die Edition vereint alle zehn Symphonien Gustav Mahlers; sämtliche Aufnahmen entstanden live zwischen 2018 und 2026. Mit der Veröffentlichung erreicht das achtjährige gemeinsame Aufführungs- und Aufnahmeprojekt von Orchester und Dirigent seinen glanzvollen Abschluss. Die Verbindung von Nelsons’ tiefem Engagement für dieses Repertoire mit dem legendären Klang der Wiener Philharmoniker und ihrer langen Mahler-Interpretationstradition machen den Zyklus zu einem der wahrscheinlich bedeutendsten Mahler-Projekten unserer Zeit.