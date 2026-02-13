Angelo Kelly veröffentlicht sein neues Album “Alive”

ALIVE – Das brandneue Album von Angelo Kelly! In einer Zeit, wo alles immer mehr Digital und von KI dominiert wird, setzt Angelo Kelly auf Authentizität und zwar auf allen Ebenen! Die Songs auf dem neuen Album „ALIVE“ wurden komplett von ihm geschrieben, arrangiert und produziert. Wer sich die Texte der Lieder anschaut wird schnell merken, dass sich einiges in seinem Leben verändert hat. Er öffnet sich in seinen Songs mehr, als er es jemals in einem Interview tun würde. Die Art, wie dieses Album produziert wurde, könnte auch nicht authentischer sein!







Angelo Kelly: „Mir war es wichtig, das Album komplett analog auf einer Bandmaschine aufzunehmen ganz ohne Computer. Meine Band und ich waren dabei alle im gleichen Aufnahmeraum und haben meine neuen Songs gemeinsam in „One Takes" aufgenommen. Nichts wurde korrigiert und es gab auch keine Overdubs / Zusatzaufnahmen!“. Mit diesem Album feiert er sein musikalisches Comeback und wird ab dem 20.02. europaweit auf Tour sein.







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