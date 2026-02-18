Das neue Album “Alive” von Angelo Kelly

Das brandneue Album von Angelo Kelly erscheint in einer hochqualitativen „Audiophile 45 rpm Edition“ mit einem exklusiven Bonustrack, der sonst nirgendwo zu hören sein wird!

Diese Edition enthält 2 LPs in einem Gatefold mit vielen weiteren „Making Of“-Fotos.

In einer Zeit, in der alles immer digitaler wird und zunehmend von KI dominiert ist, setzt Angelo Kelly auf Authentizität – und zwar auf allen Ebenen! Die Songs auf dem neuen Album „ALIVE“ wurden vollständig von ihm geschrieben, arrangiert und produziert. Wer sich die Texte der Lieder anschaut, wird schnell merken, dass sich einiges in seinem Leben verändert hat. Er öffnet sich in seinen Songs mehr, als er es jemals in einem Interview tun würde.

Auch die Art, wie dieses Album produziert wurde, könnte nicht authentischer sein!

AK: „Mir war es wichtig, das Album komplett analog auf einer Bandmaschine aufzunehmen – ganz ohne Computer. Meine Band und ich waren dabei alle im gleichen Aufnahmeraum und haben meine neuen Songs gemeinsam in ‚One Takes‘ aufgenommen. Nichts wurde korrigiert, und es gab auch keine Overdubs oder Zusatzaufnahmen! So sind die Aufnahmen sicherlich nicht perfekt, und im Radio werden sie höchstwahrscheinlich nicht laufen, aber das ist die einzige Art, Musik zu machen, die mich heute noch reizt und interessiert.“

Das Album wurde anschließend ebenfalls komplett analog auf Band gemischt. Und für alle, die sich dieses Werk auf Vinyl holen: Das Mastering wurde im letzten Schritt von Chris Bellman analog vollendet.