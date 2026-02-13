„The Nature of Anne-Sophie Mutter“ – eine Kuratierung der Diskografie zum 50. Bühnen- und Aufnahmejubiläum

Berlin, 12. Januar 2026 – Anne-Sophie Mutter, eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen und vierfache Grammy-Gewinnerin, feiert in 2026 und 2027 ihr 50. Bühnenjubiläum sowie fünf Jahrzehnte im Aufnahmestudio. Das Jubiläumsjahr beinhaltet ein umfangreiches, zukunftsweisendes Programm, das ihre Neugier, Engagement und Schaffensdrang für die Zukunft der Musik unterstreicht.

Die Deutsche Grammophon feiert diesen Meilenstein mit einer umfassenden Kataloginitiative aus über 40 Jahren Zusammenarbeit, die die Linien dieser unglaublichen Karriere nachzieht: Neuauflagen ikonischer Aufnahmen auf Vinyl und eine Reihe von Anne-Sophie Mutter kuratierter digitaler Alben zeichnen ein Panorama ihrer künstlerischen Entwicklung – von den frühen Aufnahmen unter Herbert von Karajan bis zu ihren jüngsten Einspielungen.

So erscheint am 6. Februar 2026 die erste Aufnahme von Anne-Sophie Mutter, aufgenommen 1978, Mozarts Violinkonzerte Nr. 3 & Nr. 5 mit den Berliner Philharmonikern und Herbert von Karajan, als Neuauflage mit neuem Remastering in der audiophilen Vinyl-Serie “The Original Source Series”. Dies war die erste Zusammenarbeit der damals grade 14 Jahre alten Anne-Sophie Mutter mit Herbert von Karajan und auch ihre erste Aufnahme für die Deutsche Grammophon überhaupt.

Die “Original Source Serie” präsentiert herausragende Aufnahmen der 1970er Jahre in ganz neuer Klangqualität. Dafür haben die renommierten Emil Berliner Studios die originalen Vier- und Achtspur-Bänder mit eigens für die Produktion der Serie entwickelten Technologien in 100% analoger Qualität (AAA) neu gemastert und geschnitten. Die klanglichen Unterschiede zu den Originalveröffentlichungen sind beträchtlich: Größere Klarheit, mehr Feinheiten und Verbesserungen im Frequenzgang, zugleich weniger Nebengeräusche, Verzerrungen und Komprimierungen ermöglichen ein audiophiles Hörerlebnis wie nie zuvor.

Eine Reihe von digitalen Alben, persönlich von Anne-Sophie Mutter kuratiert, wird 2026 und 2027 in losen Abständen erscheinen: Dabei steht in jedem Album eine Stadt im Mittelpunkt, mit der Anne-Sophie Mutter herausragende musikalische Begegnungen, Konzerte und Aufnahmen verbindet. Wir folgen der Künstlerin “around the globe”, beginnend am 13. Februar 2026 mit dem Album “Anne-Sophie Mutter – my London” und werden dabei über Berlin, Luzern, Salzburg und Wien bis nach Tokyo und New York reisen. Anne-Sophie Mutter hat dabei aus Aufnahmen, die ihr wichtig sind, komplett neue Alben, die wie kleine Konzerte funktionieren, erstellt – so kommen wir der Künstlerin und den Musikmetropolen der Welt ganz nah.

Des Weiteren feiert STAGE+ , der Streaming-Service der Deutschen Grammophon, Anne-Sophie Mutters herausragende künstlerische Leistungen mit einer umfangreichen Auswahl an Video-on-Demand-Inhalten (Exklusivinterviews, Konzerte, Dokumentationen), die ihre Arbeit mit Karajan in den frühen 80er Jahren und ihre jüngsten Kooperationen mit dem Filmkomponisten John Williams umfassen.

»Anne-Sophie Mutter ist eine absolut definierende Künstlerin im klassisch-romantischen Violinrepertoire und war federführend bei dessen Erweiterung um moderne und zeitgenössische Werke. Ihr Einfluss war prägend für meine musikalische Sozialisation und mein Repertoireverständnis«, sagt Dr. Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon und New Business Strategy Global Classics, » und ihr Schaffen ist exemplarisch für mehrere Generationen von jungen Musikern, Fans und Kennern der klassischen Musik. Die Deutsche Grammophon ist stolz auf ein halbes Jahrhundert Zusammenarbeit mit dieser Ausnahmekünstlerin, und wird das reiche musikalische Erbe durch gemeinsame Kommunikation sowie Neu- und Wiederveröffentlichungen lebendig halten. Wir freuen uns, die Jubiläums-Spielzeiten in enger Partnerschaft mit Anne-Sophie Mutter zu gestalten, und Entdeckungen aus ihrem reichen diskographischen Oeuvre durch innovative Kampagnen und Formate zu ermöglichen. «

Anne-Sophie Mutter – my London, 6 February 2026

Track list

1 Stravinsky: Violin Concerto, K53: I. Toccata

Anne-Sophie Mutter, Philharmonia Orchestra, Paul Sacher

2 Lutosławski: Partita for Violin (Version with Orchestra): I. Allegro giusto

Anne-Sophie Mutter, Phillip Moll, BBC Symphony Orchestra, Witold Lutosławski

3 Bernstein: Serenade (1954) after Plato’s Symposium : IV. Agathon: Adagio

Anne-Sophie Mutter, London Symphony Orchestra, André Previn

4 Korngold: Violin Concerto In D Major, Op. 35: III. Finale: Allegro assai vivace

Anne-Sophie Mutter, London Symphony Orchestra, André Previn

5 Stravinsky: Violin Concerto, K53: III. Aria II

Anne-Sophie Mutter, Philharmonia Orchestra, Paul Sacher

6 Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op. 35, TH. 59: III. Finale (Allegro vivacissimo) – Live

Anne-Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker, André Previn

7 Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You Is My Woman Now

Anne-Sophie Mutter, André Previn