Antje Weithaas, Marie-Elisabeth Hecker und Dénes Várjon präsentieren Robert Schumanns Gesamtwerk für Klaviertrio

Das neue Album vereint die drei Klaviertrios und die Fantasiestücke op. 88

Mit den Klaviertrios op. 63, op. 80 und op. 110 sowie den Fantasiestücken op. 88 erscheint Schumanns vollständiges Trio-Schaffen bei Deutsche Grammophon

Das Album erscheint am 30. Oktober 2026 auf 2 CDs und digital

»Man muss Mut zur Düsternis haben und bei Schumann innerhalb einer Zehntelsekunde vom Himmel in die Hölle springen können.«

Antje Weithaas

Die Geigerin Antje Weithaas, die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und der Pianist Dénes Várjon widmen sich auf ihrem neuen Album dem vollständigen Werk Robert Schumanns für Klaviertrio. Robert Schumann: Complete Works for Piano Trio versammelt die Klaviertrios Nr. 1 d-Moll op. 63, Nr. 2 F-Dur op. 80 und Nr. 3 g-Moll op. 110 sowie die Fantasiestücke op. 88. In diesen Kompositionen begegnen sich Intimität und Leidenschaft, lyrische Innigkeit und rastlose Energie. Die drei international profilierten Musiker verbinden ihre Solokarrieren mit langjähriger Kammermusikerfahrung. Ihre gemeinsame musikalische Sprache, in Proben, Konzerten und im Studio entwickelt, folgt den abrupten Stimmungswechseln und legt die dialogischen Schichten der drei Instrumente frei. Aufgenommen wurde das Album an sieben intensiven Tagen im Februar und März 2025 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln; Christoph Franke verantwortete Aufnahme, Schnitt, Mischung und Mastering.