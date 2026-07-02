Als Special Guest von Mei Semones – aron! kommt nach Berlin und Köln

Für seine vorletzte Single „Macramé“ holte sich der US-amerikanische Singer-Songwriter aron! die Musikerin Mei Semones als musikalischen Gast ins Studio. Nun kehren beide die Rollen um: Bei Semones Deutschlandkonzerten im Juli in Berlin und Köln wird aron! als Special Guest den Abend eröffnen.

„Macramé“ war die erste offizielle Zusammenarbeit der beiden Künstler. Der Song verbindet Indie-Pop mit jazzinspirierten Gitarrenmelodien und erzählt in englischer und japanischer Sprache von den ersten Momenten einer neuen Beziehung. Mei Semones steuert neben ihrem Gesang auch die markanten Gitarrenparts bei. Für aron! war die Single zugleich ein weiterer Vorbote seines Debütalbums, das im September bei Verve Records erscheint.

Die in Brooklyn lebende japanisch-amerikanische Gitarristin und Songwriterin Mei Semones verbindet Indie-Pop, Jazz und Bossa Nova mit englisch- und japanischsprachigen Texten. Nach ihrem Debütalbum “Animaru” und der EP „Kurage“ wurde sie unter anderem von der New York Times, Rolling Stone, The FADER und NPR als eine der spannendsten neuen Stimmen der US-Indie- und Jazzszene hervorgehoben.

Auch aron! bewegt sich stilistisch zwischen Indie-Pop und Jazz. Mit seinen zuletzt veröffentlichten Singles „Wonderful Thing“, „Foolsong“ und „Macramé“ gibt er einen Vorgeschmack auf sein Debütalbum und bringt seinen warmen, harmonisch geprägten „Cozy Pop“ erstmals gemeinsam mit Mei Semones auf deutsche Bühnen.

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14. Juli 2026

16. Juli 2026