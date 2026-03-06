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Frühlingsgefühl – aron! kündigt Album an

aron!
(c) Ethan Wong
06.03.2026
Flirrend und sonnig wie der erste Frühlingstag klingt “Wonderful Thing“ von US-Newcomer aron!, sein bislang poppigster und eingängigster Song, der auch Appetitmacher auf sein in der zweiten Jahreshälfte 2026 erscheinendes Debütalbum bei Verve Records sein soll.
Mit dem Love-Song ist ihm erneut ein amtlicher Ohrwurm gelungen, in dem akustischer Vintage-Pop und jazziger Charme zusammenkommen, und auch die Beach Boys, Beatles und Frank Sinatra um die Ecke gucken. Der 22-Jährige hat den Song nicht nur im Alleingang geschrieben, sondern spielt darauf auch Gitarre, Bass, Steel Guitar und Klarinette. Und kaum zu glauben: ein Walzer ist die Pop-Perle auch noch!
Nach 20 Million Streams in 2025 wird der “VEVO Artist To Watch“ seiner stetig wachsenden Fangemeinde vor dem Debütalbum sicher noch mit einigen weiteren Singles Freude machen.

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