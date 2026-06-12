Shiny Stockings – neue aron!-Single als Vorgeschmack auf Debütalbum

”Call my mother up to share the news / I think you’re swell, I think you’re cute / She said son when I was young like you / We had those shiny stockings too“, singt Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aron! auf seiner neuesten Single ”Shiny Stockings“. Der Song – nicht zu verwechseln mit dem Count-Basie-Hit von 1955 – ist ein brandneuer Ohrwurm aus der Feder des jungen Verve-Künstlers und zugleich Vorgeschmack auf sein von Fans mit Spannung erwartetes Debütalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Wie schon bei seinen vorherigen Songs macht aron! auch hier aus einem scheinbar kleinen Detail etwas unerwartet Romantisches. Inspiriert von einem Paar glänzender Strümpfe, das eine geliebte Person trägt, verbindet der Song verspielte, ausgefeilte Gitarrenmelodien mit entspannten Streicherarrangements. Das Ergebnis ist einmal mehr eine charmante Mischung aus klassischer Jazz-Eleganz und moderner Pop-Leichtigkeit.

Zu den prominenten Unterstützern des Künstlers zählt übrigens auch John Mayer, der aron! auf SiriusXM in seiner Sendung “Life with John Mayer“ vorstellte und dessen musikalisches Talent hervorhob: "[aron!] ist wirklich gut darin, harmonische Komplexität in Songs einzubauen – auf eine Weise, die sein Talent unterstreicht, aber immer dem Song dient. Es ist wunderbar, Musik von jemandem zu hören, der viele Akkorde kennt und genau weiß, wie man sie sinnvoll einsetzt.“

Die jazzige Seite seiner Musik wird aron! im Juli auch live auf einigen der renommiertesten europäischen Jazzfestivals präsentieren:

03. Juli – Barrière Enghien Jazz Festival, Enghien-les-Bains (Frankreich)

04. Juli – Love Supreme Jazz Festival, East Sussex (Großbritannien)

06. Juli – Montreux Jazz Festival, Montreux (Schweiz)

10. Juli – North Sea Jazz Festival, Rotterdam (Niederlande)

13. Juli – Gent Festival, Gent (Belgien)

Mit den “Shiny Stockings“, seinem bevorstehenden Debütalbum und einer hochkarätigen Festivalsaison setzt aron! also seinen Weg als eine der sympathischsten neuen Stimmen zwischen Jazz und Pop konsequent fort.