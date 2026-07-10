aron! live (als Support von Mei Semones)

„Not For A Lack Of Trying“, die aktuelle Single von Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist „Too Close For Running“ neugierig machen will. Das erscheint am 18. September 2026 bei Verve Records und verspricht, die Eleganz und Tiefe des Great American Songbook mit modernem Indie-Pop, fein ausgearbeiteten Melodien und außergewöhnlichem Songwriting zu verschmelzen. Ab sofort kann es überall als LP und CD vorbestellt werden, Sommerlich leicht und fluffig, aber melodisch charmant vertrackt ist, die aktuelle Single von Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist aron! , der damit einmal mehr auf sein Debütalbum“ neugierig machen will. Das erscheint ambeiund verspricht, die Eleganz und Tiefe des Great American Songbook mit modernem Indie-Pop, fein ausgearbeiteten Melodien und außergewöhnlichem Songwriting zu verschmelzen. Ab sofort kann es überall als LP und CD vorbestellt werden, handsignierte Versionen gibt es exklusiv im JazzEcho-Store.

Zwischen Great American Songbook und Indie-Pop

Es gibt nur wenige junge Künstler, die sich so selbstverständlich zwischen klassischem amerikanischem Songwriting, zeitgenössischem Indie-Pop und Jazz-Einflüssen bewegen wie aron!. Auf „Too Close For Running“ setzt der 23-jährigen Musiker es darauf an, die Tradition großer Popsongs in die Gegenwart zu übersetzen – ohne dabei nostalgisch zu wirken.

Seine Musik erinnert an die kompositorische Raffinesse von Cole Porter, Burt Bacharach, Brian Wilson, Lennon/McCartney oder Randy Newman, klingt dabei jedoch unverkennbar nach 2026. Harmonische Finesse, eingängige Melodien und fein beobachtete Texte über zwischenmenschliche Beziehungen machen seine Songs gleichermaßen zeitlos wie modern.

Neue Single: „Not For A Lack Of Trying“

Songwriter mit eigener Handschrift

Während viele Pop-Produktionen heute auf maximale Verdichtung und algorithmische Perfektion setzen, vertraut aron! auf klassische Tugenden: starke Melodien, raffinierte Harmonien und echtes kompositorisches Handwerk. Dabei entsteht Musik, die ebenso anspruchsvoll wie zugänglich ist. Seine Songs wirken nie verkopft, sondern erzählen kleine Geschichten voller Wärme, Leichtigkeit und feinem Humor. Gerade diese Mischung macht aron! zu einer der spannendsten neuen Stimmen zwischen Pop, Jazz und Singer-Songwriter-Musik.

Vom Social-Media-Phänomen zum Verve-Künstler

Seine ersten Fans gewann aron! nicht über klassische Medien, sondern mit kurzen Performance-Videos auf TikTok und Instagram. Millionen Aufrufe machten ihn international bekannt – nicht wegen kurzlebiger Trends, sondern wegen seines außergewöhnlichen musikalischen Talents.

Verve Records. Unterstützung erhielt er unter anderem von Mit eigenen Interpretationen und Coverversionen überzeugte er eine stetig wachsende Community und weckte schließlich auch das Interesse von. Unterstützung erhielt er unter anderem von John Mayer , der aron! auf seinem SiriusXM-Kanal vorstellte und seine außergewöhnlichen Songwriting-Qualitäten lobte. Auch Journalist und Musiker Leo Sidran bezeichnete seine Musik als „understated, elegant“ und bemerkenswert souverän für einen Künstler seines Alters.

Zwischen Klassik, Jazz und Pop

Geboren und aufgewachsen in Charlotte, North Carolina, erhielt aron! zunächst klassischen Gitarrenunterricht. Es folgten Kompositionsstudien an der University of North Carolina School of the Arts, intensive Beschäftigung mit Bach, Chopin und Ravel sowie ein Vollstipendium an der University of Miami, wo er Jazzgesang und Filmmusik studierte.

Diese ungewöhnliche musikalische Ausbildung prägt bis heute seinen Sound. Auf „Too Close For Running“ verbindet aron! klassische Einflüsse mit zeitgenössischem Pop und schafft eine Klangwelt, die vertraut wirkt und dennoch unverwechselbar ist. Sein Verve-Debüt könnte sich als eines der bemerkenswertesten Songwriter-Alben des Jahres erweisen.