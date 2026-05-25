bac veröffentlicht seine neue Single “Du fehlst hier”

„Bis hierher lief’s noch ganz gut…“ Der berühmteste Satz aus Mathieu Kassovitz’ Filmklassiker „La Haine“ steht am Anfang von „Sturzflug“, einem der zentralen Songs auf bacs Debütalbum „meine Stadt“. Was im Film zum Bild für einen freien Fall wird, landet bei bac in einem Lovesong: Es geht um eine Beziehung mit Höhen und Tiefen, um zwei Menschen, die gemeinsam durch ein Labyrinth irren, und um diesen seltsamen Optimismus, der manchmal gerade dann auftaucht, wenn eigentlich nichts mehr stabil wirkt: Zusammen fallen, vielleicht trotzdem gemeinsam landen – oder gerade deshalb.







Entstanden ist der Song in Prag, wo bac Anfang 2026 fünf Wochen lang an seinem ersten Album gearbeitet hat. Das Studio lag in einem verlassenen Sportstadion, ein Setting, das ziemlich gut zu einem Song passt, in dem Bewegung und Kontrollverlust mitschwingen.





Geschrieben hat bac „Sturzflug“ gemeinsam mit JPD aus Leipzig. JPD brachte ihn auf die Szene aus „La Haine“, die Melodie hatte bac aber längst ab erstem Hören des Beats im Kopf – und nachdem bac sie den ganzen Morgen vor sich hingesummt hatte, fand sie schlussendlich ihren Platz auf dem fertigen Track.

„Meine Stadt“ erscheint 2026 als erstes Album des 21-jährigen Österreichers, der mit „Rosaroter Tee“ bereits den Sprung in die deutschen Charts geschafft und die Spotify Top 50 im gesamten DACH-Raum erreicht hat. Das Album beschreibt dabei keinen geografischen Ort, sondern ein Zustand: 15 Songs über Orte, Momente und Gefühle einer Stadt, die keine bestimmte ist. Oder jede. „Sturzflug“ ist darin der Moment, in dem man fällt und trotzdem kurz das Gefühl hat, dass es schon irgendwie gutgehen könnte.

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