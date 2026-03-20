BELA veröffentlicht neue Single “An mich”

Erst vor wenigen Wochen konnte BELA seine letzte Single „Herz“ beim ESC-Vorentscheid einem Millionenpublikum präsentieren. Nun erscheint am 20. März „An mich“, ein Song, der aus Zweifeln neue Hoffnung entstehen lässt. Er richtet sich gegen Selbstzweifel und die Angst, nicht genug zu sein. Unterstützt von einem kraftvollen Kinderchor erzeugt „An mich“ eine besondere Nostalgie und berührt seine Zuhörer:innen auf eine eindringliche, sentimentale Weise.





Erneut öffnet BELA sein Herz: „Das geht an mich. Du musst für niemanden da draußen perfekt sein. Nochmal für mich. Auch wenn’s nicht leicht ist, darfst du ein Mensch sein“, singt er im Refrain. Dieses Mal richtet sich der Blick vor allem nach innen. Lange erzählte er in seinen Songs die Geschichten anderer und verwandelte sie in Musik. Nun teilt er seine eigene. Dabei geht es ihm nicht nur um persönliche Verarbeitung, sondern auch darum, anderen Mut zu machen: „Ich will Menschen die Hoffnung schenken, die ich selbst verspüre“.

BELA schafft es in seinen Songs, ernste Themen und komplexe Emotionen zugänglich zu machen, ohne dabei seine positive Energie zu verlieren. Mit „An mich“ zeigt er eine neue, sehr persönliche Seite: verletzlich, ehrlich aber gleichzeitig hoffnungsvoll.

Seine vorherige Single „Herz“ markierte dafür einen wichtigen Schritt. Beim ESC-Vorentscheid im Februar 2026 berührte er mit seiner ehrlichen und gefühlvollen Performance ein Millionenpublikum. Für BELA war der Wettbewerb eine entscheidende Möglichkeit, seine eigene Musik auf eine der größten Bühnen Deutschlands zu bringen und den Grundstein für das nächste Kapitel zu legen. Nun darf man gespannt sein, was BELA als Nächstes bereithält und auf welchen großen Bühnen seine Reise ihn noch führen wird.

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