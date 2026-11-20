Zur schönsten Zeit des Jahres kehrt der RIAS Kammerchor zu einem seiner Herzenskomponisten zurück: Benjamin Britten, dem vielleicht bedeutendsten britischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Mit „Britten: The Christmas Album“ legt das renommierte Berliner Ensemble unter seinem Chefdirigenten Justin Doyle eine Neuaufnahme vor, die am 16. Oktober 2026 bei Deutsche Grammophon erscheint und die englische Weihnachtstradition in ihrer ganzen Klarheit und Innigkeit erklingen lässt.

Im Zentrum steht mit „A Ceremony of Carols“ eines der berühmtesten weihnachtlichen Chorwerke überhaupt: eine Folge mittelalterlicher Carols, die Britten in kunstvolle, zugleich schwerelose Klanggestalten übersetzt hat. Der für seinen präzisen, warmen Chorklang gefeierte RIAS Kammerchor verbindet historisch geschulte Musikalität mit interpretatorischer Frische, während Justin Doyle die feinen dramaturgischen Linien dieser Musik behutsam formt. Ein Album, das Kenner:innen wie neugierige Einsteiger:innen gleichermaßen in die besondere Atmosphäre der Adventszeit eintauchen lässt.

Ein weihnachtliches Meisterwerk: A Ceremony of Carols

Die Entstehungsgeschichte von „A Ceremony of Carols“, Op. 28, ist eng mit einer Seereise verbunden. 1942, auf der Überfahrt von den Vereinigten Staaten zurück in das kriegsversehrte England, komponierte Britten den Großteil dieses Zyklus an Bord des Schiffes. Beim Zwischenhalt im kanadischen Halifax hatte er die Anthologie „The English Galaxy of Shorter Poems“ in der Ausgabe von Gerald Bullett erworben, aus der er die überwiegend mittelenglischen Texte schöpfte. Parallel arbeitete er an seiner „Hymn to St Cecilia“, was die stilistische Nähe beider Werke erklärt.

Ursprünglich für Frauenstimmen und Harfe konzipiert, erschien das Werk bei der Veröffentlichung als Komposition für Knaben- beziehungsweise Oberstimmen und Harfe. Die elf Sätze werden von einem prozessionalen und rezessionalen Plainchant gerahmt, der gregorianischen Antiphon „Hodie Christus natus est“, sodass der Chor gleichsam singend in den Raum ein- und wieder auszieht. Zwischen leuchtender Freude, etwa im jubelnden „Wolcum Yole!“, und stiller Andacht, wie im zarten „Balulalow“, entfaltet sich ein weihnachtliches Klangbild von seltener Geschlossenheit. Die Harfe verleiht dem Ganzen jenen schimmernden, fast gläsernen Charakter, der „A Ceremony of Carols“ bis heute zu einem Fixstern der Weihnachtsmusik macht.

Weitere Chormusik zur Weihnacht von Benjamin Britten

Brittens Zuneigung zur englischen Carol-Tradition reicht weit über dieses eine Werk hinaus. Bereits als junger Komponist wandte er sich mit „A Boy was Born“, Op. 3, den Chorvariationen aus den frühen 1930er Jahren, dem geistlichen Liedgut zu und bewies ein außergewöhnliches Gespür für die Verbindung von alter Textvorlage und moderner Tonsprache. Dieses Repertoire prägt seit Jahren die weihnachtlichen Konzertprogramme des RIAS Kammerchors und bildet den ideellen Hintergrund des Albums.

Gerade in dieser Zusammenschau zeigt sich Brittens besondere Handschrift: die Fähigkeit, uralte Weihnachtstexte in eine zeitlos wirkende, klanglich transparente Chormusik zu überführen. Für Hörer:innen ergibt sich daraus ein Programm, das die Vielfalt der englischen Christmas Carols aus der Feder eines einzigen Komponisten erlebbar macht, getragen von der interpretatorischen Sorgfalt eines Spitzenensembles.

Der RIAS Kammerchor und Justin Doyle

Der 1948 gegründete RIAS Kammerchor Berlin zählt zu den führenden professionellen Chören der Welt. Sein Ruf gründet auf einem präzisen, homogenen Klang und einem Repertoire, das von historisch informierten Interpretationen der Renaissance und des Barock bis zu Werken der Klassik, der Romantik und der Gegenwart reicht. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Preis der deutschen Schallplattenkritik, der ECHO Klassik, der Gramophone Award, der Choc de l’année und der Prix Caecilia, dokumentieren die internationale Strahlkraft des Ensembles.

Seit der Saison 2017/18 steht der britische Dirigent Justin Doyle als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter an der Spitze des Chores. Unter seiner Leitung sind Einspielungen entstanden, die von Publikum und Kritik gefeiert wurden, unter anderem eine vielbeachtete Aufnahme mit Chorwerken Benjamin Brittens. Mit „Britten: The Christmas Album“ führen Doyle und der RIAS Kammerchor diese fruchtbare Auseinandersetzung mit dem Komponisten fort und setzen sie in den festlichen Rahmen der Weihnachtszeit.

Aufnahme, Format und Verfügbarkeit

„Britten: The Christmas Album“ erscheint am 16. Oktober 2026 bei Deutsche Grammophon und trifft damit pünktlich zum Beginn der Adventssaison ein. Als klangvolle Einladung in die englische Weihnachtstradition richtet sich das Album an alle, die anspruchsvolle Chormusik schätzen und die stille Intensität dieser Jahreszeit auch klanglich erleben möchten. Wer die Interpretationskunst des RIAS Kammerchors kennt, darf sich auf eine Aufnahme von besonderer Feinabstimmung und atmosphärischer Dichte freuen.

Ob als festliches Hörerlebnis in der eigenen Sammlung oder als stimmungsvolle Begleitung durch die Adventswochen: Diese Neuerscheinung verbindet die Autorität des gelben Etiketts mit der zeitlosen Anziehungskraft weihnachtlicher Chormusik.

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