Jetzt ansehen: Schaut hier in den Trailer des neuen Tim Burton-Films “Big Eyes”

Am 23. April 2015 läuft der neue Tim Burton-Film “Big Eyes” in den deutschen Kinos an. Den Trailer zur Drama-Komödie mit Christopher Waltz und Amy Adams in den Hauptrollen, könnt ihr euch bereits hier ansehen. Der Film handelt von Künstlerin Margarets Werken, auf denen stets Kinder mit übergroßen Augen abgebildet sind. Der große Erfolg bleibt zunächst aus, bis sie ihren zukünftigen Mann Walter Keane kennenlernt, der die Gemälde als seine eigenen ausgibt und damit all den neu entstandenen Ruhm für sich einheimst. Seht jetzt das Trailer-Video und erfahrt mehr über sein trügerisches Spiel.

“Big Eyes: Music From The Original Motion Picture” mit Lana Del Rey und Danny Elfman