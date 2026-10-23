Bluegirl veröffentlicht Debütsingle „Look At All The Happy People“

Die Londoner Alt-Pop-Künstlerin Bluegirl veröffentlicht ihre Debütsingle „Look At All The Happy People“. Bisher arbeitete sie vor allem hinter den Kulissen und machte Musik für andere Artists. Jetzt stellt sie ihre eigene Musik vor. Ihre Songs schreibt, produziert und performt sie selbst.

Der Song hat einen treibenden Sound und eine atmosphärische Stimmung. Die Musik klingt euphorisch, die Texte sind nachdenklich. Bluegirl beschreibt ihn als Song über die Suche nach Verbundenheit. Darin geht es auch um große Fragen des Lebens, darum, wie schwer es manchmal sein kann, und um den Wunsch, etwas Größeres zu finden.