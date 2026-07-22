Branford Marsalis kündigt Coltrane-Hommage „Dedicated to You“ an

John-Coltrane-Klassiker neu erzählt

Dianne Reeves verleiht den Klassikern ihre eigene Handschrift

Für das Projekt holte Marsalis mit Dianne Reeves eine der bedeutendsten Jazzsängerinnen der Gegenwart an seine Seite. Anstelle einer Kopie des Originals mit Bariton Johnny Hartman entwickeln Reeves und das Branford Marsalis Quartet eine eigene musikalische Sprache, geprägt von großer Emotionalität, feinem Zusammenspiel und viel Raum für individuelle Interpretation.

Die Arrangements entstanden dabei erst während der gemeinsamen Aufnahmen, spontan, organisch und im engen musikalischen Dialog. „Die großen Sängerinnen und Sänger standen immer mitten in der Band und nicht davor. Genau so haben wir dieses Album gemacht“, beschreibt Reeves die Zusammenarbeit.

Neben den sechs Gesangstiteln des legendären Originals umfasst das Album „Dedicated to You“ auch instrumentale Neuinterpretationen ausgewählter Coltrane-Kompositionen, die Saxophonist Marsalis Raum für ausgefeilte Soli bieten.

Erste Single veröffentlicht

LIVE: Branford Marsalis & Dianne Reeves Celebrate John Coltrane

06.11.2026 Monheim am Rhein, Kulturraffinerie

09.11.2026 A-Wien, Konzerthaus

14.11.2026 München, Isar-Philharmonie

16.11.2026 Hamburg, Elbphilharmonie

19.11.2026 Frankfurt, Alte Oper