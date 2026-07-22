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Branford Marsalis kündigt Coltrane-Hommage „Dedicated to You“ an

Branford Marsalis & Dianne Reeves
(c) Blue Note Records / Shervin Lainez
22.07.2026

John-Coltrane-Klassiker neu erzählt

Als Blue-Note-Präsident Don Was seinen Künstler Branford Marsalis fragte, ob er John Coltrane anlässlich dessen 100. Geburtstags musikalisch würdigen wolle, musste der Saxofonist nicht lange überlegen. Statt jedoch eine klassische Tribute-Produktion aufzunehmen, entschied er sich für einen ungewöhnlicheren Ansatz: eine Neuinterpretation des legendären Albums „John Coltrane and Johnny Hartman“ aus dem Jahr 1963. „Ich fand die Idee großartig, aber ich wollte einen weniger ausgetretenen Weg einschlagen“, sagt Marsalis.

Dianne Reeves verleiht den Klassikern ihre eigene Handschrift

Für das Projekt holte Marsalis mit Dianne Reeves eine der bedeutendsten Jazzsängerinnen der Gegenwart an seine Seite. Anstelle einer Kopie des Originals mit Bariton Johnny Hartman entwickeln Reeves und das Branford Marsalis Quartet eine eigene musikalische Sprache, geprägt von großer Emotionalität, feinem Zusammenspiel und viel Raum für individuelle Interpretation.
Die Arrangements entstanden dabei erst während der gemeinsamen Aufnahmen, spontan, organisch und im engen musikalischen Dialog. „Die großen Sängerinnen und Sänger standen immer mitten in der Band und nicht davor. Genau so haben wir dieses Album gemacht“, beschreibt Reeves die Zusammenarbeit.
Neben den sechs Gesangstiteln des legendären Originals umfasst das Album „Dedicated to You“ auch instrumentale Neuinterpretationen ausgewählter Coltrane-Kompositionen, die Saxophonist Marsalis Raum für ausgefeilte Soli bieten.

Erste Single veröffentlicht

Mit „They Say It’s Wonderful“ ist bereits die erste Single erschienen und gibt einen stimmungsvollen Vorgeschmack auf das Album. „Dedicated to You“ erscheint am 18. September 2026 auf CD, Doppel-LP und digital und kann ab sofort vorbestellt werden. Exklusiv im JazzEcho-Store ist eine limitierte goldene Doppel-LP mit von Branford Marsalis und Dianne Reeves handsignierter Art Card vorbestellbar, in starker Limitierung für Sammler auch mit einer zusätzlichen Whitelabel-Variante des Albums.

LIVE: Branford Marsalis & Dianne Reeves Celebrate John Coltrane

06.11.2026       Monheim am Rhein, Kulturraffinerie
09.11.2026       A-Wien, Konzerthaus
14.11.2026       München, Isar-Philharmonie
16.11.2026       Hamburg, Elbphilharmonie
19.11.2026       Frankfurt, Alte Oper

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