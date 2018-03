Für den guten Zweck: Das “Brian Fest” feiert die Musik von Brian Wilson mit vielen prominenten Gästen

30. März 2015 findet in Los Angeles das “Brian Fest: A Night to Celebrate the Music of Brian Wilson” statt. In Kooperation mit Jameson Irish Whiskey hat die wohltätige Organisation Best Fest das Event auf die Beine gestellt, um pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Brian Wilson Albums “3. April 2015 die Musik des Sängers und Songwriters zu feiern. Am heutigenfindet in Los Angeles das “” statt. In Kooperation mithat die wohltätige Organisationdas Event auf die Beine gestellt, um pünktlich zur Veröffentlichung des neuens “ No Pier Pressure ” amdie Musik des Sängers und Songwriters zu feiern.

Brian Fest mit Brandon Flowers, Norah Jones und vielen mehr

Norah Jones, Devendra Banhart, Bethany Cosentino von Zu den Künstlern, die auf dem Brian Fest mit ihren Interpretationen von Wilsons Songs auftreten werden, gehören unter anderem Brandon Flowers , Bethany Cosentino von Best Coast , Sebu Simonian von Capital Cities und viele mehr. Auch die 72-jährige Beach Boys-Legende wird auf dem Festival erwartet.

Unterstützung für den Sweet Relief Musicians Fund

Mit den Einnahmen der Ticketverkäufe wird über den The Jameson Neighborhood Fund der Sweet Relief Musicians Fund unterstützt, der er sich zum Ziel gesetzt hat bedürftigen Musikern unter die Arme zu greifen. Das Best Fest wurde vor rund zehn Jahren ins Leben gerufen, als eine Gruppe Musiker in New York den Geburtstag von Bob Dylan mit einem Charity-Jam feierte. Auf das Dylan Fest folgten das Petty Fest, Stones Fest und George Fest – und jetzt auch das Brian Fest.

