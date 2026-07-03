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“Camp Rock 3”: Die erste Single “One Beat Away” stimmt auf den Film und Soundtrack ein

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03.07.2026
Die Musik kehrt zurück ins Camp: Mit "One Beat Away (From “Camp Rock 3”)" gibt es schon jetzt den ersten musikalischen Vorgeschmack auf den kommenden Disney Film “Camp Rock 3”, der am 14. August 2026 exklusiv auf Disney+ Premiere feiert. Dabei verbindet die Vorab-Single moderne Pop-Sounds mit der unverwechselbaren Camp-Rock-Energie und macht Lust auf den Sommer im legendären Musikcamp und den vollständigen Original Soundtrack zu “Camp Rock 3”, der am 13. August 2026 erscheint.

Im Mittelpunkt von “Camp Rock 3” steht diesmal eine neue Generation talentierter Camper, die von einer großen Musikkarriere träumt. Als die Jonas Brothers in ihren ikonischen Rollen als Connect 3 für ihre Reunion-Tour eine Vorband suchen, eröffnet sich für die Nachwuchsmusiker die Chance ihres Lebens. Angeführt wird die neue Camp-Generation von der ehrgeizigen Sage, gespielt von Liamani Segura (“Descendants: Wicked Wonderland”), und ihrem Bruder Desi (Hudson Stone). Unterstützung bekommen sie unter anderem von der talentierten Cellistin Rosie, verkörpert von Lumi Pollack(“Electric Bloom”), während Malachi Barton (“ZOMBIES 4”) als Camp-Bad-Boy Fletch für zusätzliche Spannung sorgt. Zwischen Proben, Auftritten, neuen Freundschaften und ersten Romanzen entwickelt sich ein musikalischer Wettstreit, bei dem längst nicht nur das größte Talent entscheidet.

Wer schon jetzt in die Welt von “Camp Rock 3” eintauchen möchte, kann sich mit dem neuen Trailer einen ersten Eindruck von dem neuen Song, den talentierten Campern und dem Wiedersehen mit Connect 3 verschaffen. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

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