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Der Soundtrack zu “Camp Rock 2: The Final Jam” jetzt auch auf Vinyl

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26.06.2026
Fast 15 Jahre nach dem Filmstart begeistert “Camp Rock 2: The Final Jam” noch immer Fans auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es den beliebten Soundtrack auch auf Vinyl – eine schöne Gelegenheit, die Songs von damals neu zu entdecken und ein Stück Disney Musikgeschichte ins Regal zu holen.
Der Soundtrack vereint viele der bekanntesten Songs aus dem Film, darunter "Wouldn’t Change a Thing, “Introducing Me und ”Can’t Back Down“ von Demi Lovato und den Jonas Brothers. Die Mischung aus mitreißenden Pop-Hymnen, emotionalen Balladen und jeder Menge Sommer-Camp-Gefühl machte das Album bereits 2010 zu einem echten Fanliebling.
Auch für viele Eltern gehören die “Camp Rock-Filme zu den prägenden Disney Musikmomenten der 2000er-Jahre. Die Vinyl-Ausgabe lädt dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen und die Songs gemeinsam mit der Familie neu zu erleben. Gleichzeitig macht das Cover die Schallplatte zu einem besonderen Sammlerstück für Vinyl-Fans.

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