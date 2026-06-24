Der Soundtrack zu “Camp Rock 2: The Final Jam” jetzt auch auf Vinyl

Fast 15 Jahre nach dem Filmstart begeistert “ Camp Rock 2: The Final Jam ” noch immer Fans auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es den beliebten Soundtrack auch auf Vinyl – eine schöne Gelegenheit, die Songs von damals neu zu entdecken und ein Stück Disney Musikgeschichte ins Regal zu holen.

Der Soundtrack vereint viele der bekanntesten Songs aus dem Film, darunter "Wouldn’t Change a Thing“, “Introducing Me“ und ”Can’t Back Down“ von Demi Lovato und den Jonas Brothers. Die Mischung aus mitreißenden Pop-Hymnen, emotionalen Balladen und jeder Menge Sommer-Camp-Gefühl machte das Album bereits 2010 zu einem echten Fanliebling.