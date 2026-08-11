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Zurück im Camp Rock: Der Original-Soundtrack zum neuen Film ist jetzt auch auf CD und Vinyl erhältlich

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18.09.2026
Mit “Camp Rock 3 – Original Soundtrack” erscheint die musikalische Begleitung zum neuen Disney Channel Original Movie “Camp Rock 3”. Das Album verbindet moderne Pop- und Rock-Songs mit dem vertrauten Camp-Rock-Sound und begleitet eine neue Generation junger Talente bei ihrem großen musikalischen Abenteuer. Für Sammler erscheint der Soundtrack zusätzlich auf CD und Vinyl
Denn Connect 3, gespielt von den Jonas Brothers, suchen für ihre Reunion-Tour nach einer Vorband. Für Sage und ihre Mitcamper beginnt damit ein aufregender Wettbewerb, bei dem Musik, Freundschaft und neue Herausforderungen eine wichtige Rolle spielen. Songs wie “One Beat Away” greifen die Energie der neuen Geschichte auf und bringen jede Menge Sommerfeeling ins Camp.
Doch auch vertraute Songs gehören zum Soundtrack: Neben den neuen Titeln enthält das Album beliebte Klassiker aus den ersten beiden “Camp Rock”-Filmen sowie bekannte Songs von Connect 3. So verbindet “Camp Rock 3 – Original Soundtrack” die musikalischen Anfänge der Filmreihe mit der neuen Geschichte – und bringt alten und neuen Fans eine abwechslungsreiche Portion Camp-Rock-Feeling nach Hause.
Der “Camp Rock 3 – Original Soundtrack” ist ab sofort im Streaming, als Download und jetzt auch auf CD und Vinyl erhältlich. Passend dazu feiert auch der Film “Camp Rock 3” seine Premiere und ist ab sofort exklusiv auf Disney+ zu sehen.

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