“So sehn Sieger aus” – der Sky Song zur Fussball Bundesliga von Christian Venus

Christian Venus ist gerne unter Menschen. Seit jeher war er eigentlich immer mit anderen zusammen: 3 Geschwister, Freunde, Partys. Vielleicht weil er aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Kiel stammt und man dort zwangsläufig, ohnehin und oft genug, relativ einsam ist. Zur Musik kam Venus als er im Alter von fünf Jahren eine Kassette von Rock ’n‘ Roll-Gott Elvis in die Hände fiel: „Ich hab in dem Moment sofort begriffen, wie geil Musik ist und dass ich unbedingt Sänger werden wollte!“. Ein paar Jahre und etliche Elvis-Auftritte für die Familie später gründete er mit ein paar Kumpels die erste Band, eigene Songs wurden geschrieben, die ersten Konzerte und kleinen Festivals wurden gespielt.

Parallel zu den ersten Bühnenauftritten und nach dem Abitur zog es Venus der Musik wegen nach Hamburg. Und dies sollte eine gute Entscheidung sein. Nach dem Umzug nahm er sein Debüt-Album „3 Uhr morgens“ auf, Videodrehs und unzählige TV- und Konzertauftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten.

Der perfekte Ausgleich zur Musik ist für Venus der Sport. Am liebsten spielt er Fußball. Immer wenn irgendwo ein Ball rum liegt, kann er eigentlich nicht widerstehen. „Fußball und Musik passen einfach absolut perfekt zusammen“, so der glühende Borussia Dortmund-Fan. Darum lag es auf der Hand, diese beiden Leidenschaften zu verbinden, und einen Song genau über dieses gnadenlose Feeling zu singen.

Christian Venus neue Single „So sehn Sieger aus“ ist eine begeisternde Fußball-Hymne, die sich inhaltlich mit der Siegermentalität auseinandersetzt, die man braucht, um große Ziele zu erreichen. Die Musik klingt rockig-poppig und ist für nichts Geringeres als das Fußball-Stadion komponiert und produziert. Für Letzteres saß übrigens Starproduzent Alex Christensen an den Reglern. Sicher auch kein Fehler. “So sehn Sieger aus” ist der neue offizielle Song von Sky zur Bundesliga 2013/2014. Eine gute Wahl."





