Es heißt wieder Licht aus, Musik an und tanzen bis zum Morgengrauen! Club Music ist in die 5. Runde voller fetter Beats und brandneuer Tracks gestartet.Mit dabei wieder die Crème de la Crème der aktuellen Clubszene, unter anderemfeat.und Deichkind . Natürlich dürfen aber auch Größen wie Martin Solveig undnicht fehlen. All das bekommt ihr mit der Club Music 05!