Freunde des Dance, welcome back! Endlich hat das Warten ein Ende und alle Nachtschwärmer kommen wieder voll auf ihre Kosten. Club Music meldet sich zurück und die 4. Ausgabe kann sich wirklich sehen lassen! 3 CDs – randvoll mit den besten Sounds aus den Clubs und als wäre das nicht schon genug, gibt es noch 3 exklusive DJ–Mixes obendrauf!Das Tracklisting liest sich wie das Who-is-Who der aktuellen Club-Szene. Mit am Start sind die Chartstürmer Martin Solveig Martin Garrix . Mit den brandheißen Hits von Hannah Wants & Chris Lorenzo und vielen mehr.Mehr Club geht wirklich nicht… Get up and move!Club Music 04 – ab 17.04.2015 im Handel und als Download erhältlich.